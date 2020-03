Thomas De Gendt twijfelt aan indrukwekkende cijfers van Laurens De Vreese op Zwift

Buiten trainen is nog altijd mogelijk, maar renners zullen nu toch ook nog meer en meer beroep gaan doen op Zwift. Bij Astana hebben ze alvast gewezen op de cijfers van een waanzinnige virtuele rit van Laurens De Vreese.

De cijfers van de inspanningen van De Vreese spreken voor zichzelf. In totaal werden 368,94 kilometer afgelegd. Dit alles nam iets meer dan elf uur in beslag. De gemiddelde snelheid was 33,2 km/u. De maximum gehaalde snelheid bedroeg dan weer 59 km/u.

Astana zweert dat dit de cijfers zijn van een solotocht van De Vreese, maar Thomas De Gendt van Lotto Soudal vertrouwt het toch niet. "Ze hebben dit waarschijnlijk met elf gedaan en elk een uur gereden. Ik ken hem goed en ik ben zeker dat hij dit doet om te trollen", denkt De Gendt dat het een grapje is van zijn landgenoot.