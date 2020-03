De Vlaeminck speurt naar renner die rondewerk en klassiekers kan combineren: "Van Evenepoel weten we het nog niet"

Het hart van Roger De Vlaeminck klopt nog altijd voor het wielrennen. Zeker nu hij die periode waarin hij ziek was achter zich heeft kunnen laten. In de loop der jaren heeft De Vlaeminck de koers enorm zien veranderen. Bestaat er nog een renner die grote ronden én Monumenten kan winnen?

Het belangrijkste van al: het gaat opnieuw goed met Roger De Vlaeminck, nadat hij enkele weken op intensieve lag. "Ik ben nu tien weken antibioticavrij. Ik was toch bang, hoor, in het begin. Ook al heb ik me nooit echt ziek gevoeld", zegt de wielerlegende in Het Laatste Nieuws.

26 TOPLANDEN DESTIJDS

Hij blikt nog eens terug op zijn eigen periode als coureur. "Ik heb altijd alles op papier. Er wordt altijd beweerd dat er in onze tijd slechts vijf echte wielernaties waren. België, Frankrijk, Nederland, Italië en Spanje. Wel, ik heb ze eens opgelijst, de landen die toen over minstens één topcoureur beschikten. Aan 26, kom ik. Zes-en-twin-tig!"

SPRINT WERKPUNT VOOR EVENEPOEL

De Vlaeminck zou graag nog eens een renner zien opstaan die grote ronden kan winnen én ook kan meedoen in alle Monumenten. "Met alle respect, maar ik zie Bernal of Pogacar nog niet zo snel de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix rijden. Van Remco Evenepoel weten we het op dit moment nog niet. Hij is nog maar 20 en moet nog sterker worden. Ik denk dat vooral zijn sprint zijn zwakke punt is."

Zijn carrière zit wel in de lift. "Het zal er niet makkelijker op worden voor Evenepoel. Wie tweede en derde wordt na hem, zal de volgende keer nog dichter op zijn achterwiel kleven." Voor de goede orde: De Vlaeminck heeft het wel voor Evenepoel: "Weet je wat me telkens weer frappeert? Dat je het hem aan de finish niet aanziet dat hij net heeft gekoerst."