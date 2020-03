Kobe Goossens, neoprof bij Lotto-Soudal, fileert zijn seizoensbegin en moest vluchten uit Calpé

Kobe Goossens zal zich zijn eerste jaar als profrenner bij Lotto-Soudal wel anders voorgesteld hebben. Met 8 koersdagen dit seizoen zit hij net als de rest van het peloton thuis vanwege het coronavirus. Vorige zondag zat hij zelfs nog in Calpé, waar hij letterlijk is moeten vluchten voor het virus.

"Het is echt een droom die uitkomt", trapt Kobe Goossens een open deur in. Hij komt van de Lotto-Soudal U23 dus kende het huis al maar toch... "Qua omkadering en begeleiding is het een enorm groot verschil. Je kan het bijna niet vergelijken. Een WorldTour ploeg is de top van het wielrennen. Op trainingsstage in Spanje ging het er nog rustig aan toe, het was vooral leuk om met de groep kennis te maken", vervolgt hij.

Eerste koers meteen binnenkomen met de groten

De eerste wedstrijd van Goossens was in de Trofeo Serra de Tramuntana in Spanje, waar hij 12e werd. "Ik zat in de groep voor de tweede plaats, samen met grote namen als Valverde, Soler en Mas. Dat is echt een goed gevoel, weten dat je die mannen kan bijhouden op dat moment." Normaal gezien zou hij maandag zijn debuut maken op WorldTour-niveau in de Ronde van Catalonië, maar dat valt nu in het water.

Verkeersagressie: België vs Spanje

Ploegmaat Harm Vanhoucke werd afgelopen zaterdag slachtoffer van verkeersagressie. Zit de schrik er bij hem nu ook in, zeker nu je alleen moet trainen met de coronamaatregelen? "Je mag er niet bij stilstaan, maar dat is wel even schrikken. Trainen in België of in Spanje is een groot verschil. Als je in Spanje 1 keer op 14 dagen een opmerking krijgt van een chauffeur, heb je pech. Als je in België op 1 training géén opmerking krijgt, heb je geluk. Het is totaal anders in Spanje."

Goossens zat ook nog tot vorige week in Spanje om te trainen. "Opeens kwam de politie langs en werd opgeroepen om onze kamer niet te verlaten. Gelukkig heb ik redelijk snel een vliegtuig terug naar België kunnen nemen, maar ik heb drie dagen op mijn hotelkamer gezeten. In België heb ik geprobeerd om zo voorzichtig mogelijk te zijn maar we zijn nu anderhalve week later en ik heb geen symptomen."

En wat nu met de rest van het seizoen?

Zelf hoopt hij vanaf juni rustig het seizoen te kunnen hervatten. "Dat is nog een tiental weken verwijderd van nu. Hopelijk kunnen we dan het seizoen opnieuw opnemen. Het zal aanvoelen als een nieuw seizoensbegin want de periode tussen het begin en het einde van het seizoen is ongeveer even lang. Ik ben nu rustiger aan het trainen om de conditie te onderhouden en hoop in juni opnieuw te mogen koersen."