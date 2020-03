Laurens De Vreese na onderneming van 370 kilometer: "De bal ligt opnieuw in het kamp van Oliver Naesen!"

Oliver Naesen reed onlangs zo'n 365 kilometer langs de grenzen van Oost-Vlaanderen. Laurens De Vreese besloot dat te overtreffen door zo'n 370 kilometer af te werken op rollen.

“Ik had gezien wat Oliver had geflikt en ik dacht: ‘ik doe daar nog een schepje bij’”, aldus De Vreese tegenover Het Laatste Nieuws.

“Om zeker te zijn dat ik de afstand van Naesen zou kloppen, heb ik een paar kilometer extra gereden, want ik weet dat als je je gegevens van Zwift oplaadt op Strava, dat je wat meters ‘verliest’.”

Dat verklaart waarom hij volgens het ene programma 370 kilometer reed en volgens het andere ‘maar’ 368,9.

“Het kan sowieso nog straffer”, aldus De Vreese. “Ik ben al aan het nadenken over een volgende uitdaging, maar eerst wacht ik op Oliver. De bal ligt in zijn kamp. Dit is een uitnodiging, ja. Als er nog renners zijn die willen meedoen aan de competitie: altijd welkom!”