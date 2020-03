Gaviria en andere ex-renner Quick.Step nog steeds in quarantaine in Emiraten

Fernando Gaviria is tot dusver de meest bekende wielrenner bij wie het coronavirus werd vastgesteld. De Colombiaan moest in quarantaine in een ziekenhuis in Abu Dhabi en zit daar nog altijd. Dat geldt ook voor nog zeven andere mensen uit de UAE Tour.

Het was in de rittenkoers in de Emiraten dat de eerste effecten van het coronavirus op de koers merkbaar werden. De UAE Tour kon niet worden uitgereden. Wie positief testte, werd in een ziekenhuis in quarantaine gehouden, en dat is nu nog altijd het geval. Dat meldt L'Équipe. DRIE BESMETTE RENNERS In totaal zou het gaan over acht mensen die betrokken waren bij de UAE Tour. Daar zitten drie wielrenners bij: Fernando Gaviria, Maximilian Richeze en Dmitry Strakhov. Die eerste twee reden enkele jaren bij Quick.Step, alvorens naar het UAE Team te verhuizen. De vijf anderen positieve coronagevallen zijn medewerkers van wielerploegen. Afwachten of dit achttal daar nog lang moet blijven of enkelen van hen binnenkort toch genezen verklaard zullen worden.