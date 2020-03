Gaviria moet nog altijd in Emiraten blijven nadat hij genezen ploegmaat ziet vertrekken

Fernando Gaviria is zowat het grootste zorgenkind uit het wielerpeloton wat betreft het coronavirus. De spurter van UAE verblijft nog altijd in een ziekenhuis in Abu Dhabi. Dat is al het geval sinds de UAE Tour werd stopgezet en de Colombiaan positief testte.

Ook zijn ploegmaat Maximiliano Richeze werd in het ziekenhuis in quarantaine gehouden. Tot nu. Richeze mag eindelijk naar huis. Ook hij had een positieve test afgeleverd. Zijn laatste twee testen op het coronavirus waren echter negatief.

Terwijl de Argentijnse gangmaker dus helemaal genezen is, is dat bij Gaviria nog altijd niet het geval. De spurter moet nog even in het ziekenhuis en dus in de Emiraten blijven. Een terugkeer naar huis zit er voor hem voorlopig nog niet in.