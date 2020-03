Campenaerts krijgt goed nieuws met het oog op trainingen en heeft zo meer geluk dan vriendin Fanny Lecluyse

De richtlijn is om voortaan nog enkel essentiële verplaatsingen te maken: daar wordt nu nog harder op gehamerd. Wat dan met de trainingen van de profrenners? Op dat vlak heeft Victor Campenaerts toch positief nieuws te melden. Voor zijn vriendin is het minder evident om nog te trainen.

Beiden beantwoordden enkele vragen in een Facebook Live van Sporza en daarin kwam ook aan bod dat renners slechts tot 50 km van hun huis zouden mogen komen. "We hebben een mail gekregen van een vertegenwoordiger voor de Vlaamse profs en we zouden als profs meer dan 100 kilometer van onze deur mogen. Als je 100 kilometer weg rijdt en 100 kilometer terug: dat is het maximum van mijn trainingen."

WEINIG STRESS

Is de mindset van in quarantaine zitten overigens niet te vergelijken met die van voor een tijdrit? "Nu hebben we heel weinig stress, bij een tijdrit heb je heel veel stress. Je moet zien dat je niet te snel start. Omdat je heel gestresseerd bent, is dat wel iets dat veel voorvalt. Ik zou het zeker niet met mekaar durven vergelijken."

GEEN ZWEMBAD VOOR FANNY

Voor Fanny Lecluyse is het als zwemster allemaal minder gemakkelijk. "Het is zo dat ik tot dinsdag nog in Antwerpen kon zwemmen. Gisteren zijn ze daar ook gestopt omdat het belangrijker is dat iedereen gezond blijft en dat we op de weg naar het zwembad konden besmet geraken. Nu is het een beetje balen voor mij omdat ik niet in het zwembad terecht kan. Ik probeer buiten het bad actief te blijven."

Ook in het zwemmen is er net als in het wielrennen veel onzekerheid over de verdere kalender. "Het EK is verplaatst van mei van augustus, maar we hebben geen zekerheid dat dat kan doorgaan. Nu de Spelen verplaatst zijn naar volgend jaar, moet ik mij ook niet druk maken om binnenkort optimaal te presteren."