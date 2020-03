🎥 Belgisch kampioene temt haar energieke zoon én de Paterberg: "Als Fabian wakker is, is de rust voorbij"

šŸŽ„ Belgisch kampioene temt haar energieke zoon Ć©n de Paterberg: "Als Fabian wakker is, is de rust voorbij"

In de lockdown journals van Lotto Soudal is er ook meer dan terecht enige aandacht voor het dameswielrennen. Zo komt ook Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke aan bod. Het zijn voor haar best wel hectische dagen in deze coronatijden.

Een groot deel van haar dag staat immers in het teken van haar zoon Fabian. Doordat er op school geen lessen worden gegeven, is die bij Jesse thuis. Fabian heeft alvast meer dan genoeg energie, blijkt uit het onderstaande filmpje. Wanneer het niet goed uitkomt om buiten te trainen, beperkt Vandenbulcke zich tot de rollen, maar deze keer zat er toch ook een rit over één van de gekendere hellingen in Vlaanderen in, de Paterberg. Van die trainingstocht was er ook al snel een verslag te zien in het journaal. Kortom, Vandenbulcke blijft op verscheidene manieren wel actief.