In navolging van De Gendt en Evenepoel: deze keer pikt Matthews virtuele ritzege mee in Catalonië

De virtuele Ronde van Catalonië gaat nog altijd door bij gebrek aan de effectieve rittenkoers op de weg. In de eerste ritten was er Belgisch succes in de virtuele wereld met zeges voor De Gendt en Evenepoel. De meest recente winnaar is Michael Matthews.

Thomas De Gendt en Remco Evenepoel waren de winnaars van de eerste en tweede rit van de virtuele Ronde van Catalonië. Nadien volgden er nog ritzeges voor Nairo Quintana, Alejandro Valverde en Mathieu van der Poel. Vervolgens brak de zesde rit aan, van Tarragona naar Mataro. Een etappe met twee klimmetjes van derde categorie, maar het virtuele gebeuren ging uit van een harde koers, want aan de finish wisten naast enkele sprinters ook veel klimmerstypes zich goed te positioneren. De zege ging naar Michael Matthews, voor Daryl Impey en Phil Bauhaus. Evenepoel en De Gendt waren in de daguitslag respectievelijk negende en tiende. Un dia més ens arriben les classificacions de la #VoltaVirtual2020, de la mà de @LEtapaReina.



Tot per decidir en la jornada de demà a @BCN_esports! #joemquedoacasa pic.twitter.com/woRJHkGIgs — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 28, 2020 Quintana gaat de slotetappe van de virtuele Ronde van Catalonië in als leider, met negen seconden voorsprong op Adam Yates. Egan Bernal volgt op de derde plaats op tien seconden.