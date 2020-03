Uitzending van Gent-Wevelgem 2015 maakt wat los bij De Gendt en Roelandts: "In die tijd bestond dat nog niet"

Bij gebrek aan een nieuwe editie van Gent-Wevelgem besloten ze bij de VRT om de editie van 2015 nog eens uit te zenden. Een memorabele waaierkoers was dat. Met een goede Jürgen Roelandts, al wrijft Thomas De Gendt hem wel subtiel iets aan.

De Gendt zat klaarblijkelijk voor zijn televiescherm tijdens de uitzending van Gent-Wevelgem 2015. Jürgen Roelandts, toen zijn ploegmaat, koos voor de aanval op de Monteberg op... 75 kilometer van de aankomst. "Ik denk zo stil in mijn hoofd dat Jürgen Roelandts iets te vroeg is gegaan in Gent-Wevelgem 2015", tweet De Gendt over de solotocht van zijn ex-teamgenoot.

Met iets meer dan 17 kilometer te gaan werd Roelants ingelopen door een groepje achtervolgers. Wat zat er nu achter zijn vroege aanvalspoging. "Ik wou ook eens een Thomas De Gendt'je proberen", repliceert de man die inmiddels voor Movistar rijdt.

Dat is natuurlijk niet iedereen gegeven. De Gendt antwoordde overigens nog droog: "In die tijd bestond dat nog niet." Jürgen Roelandts eindigde nog zevende. De overwinning was voor de Italiaan Luca Paolini.