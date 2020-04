Ook economische maatregelen op komst bij ploeg Van Avermaet: "We zullen er met de botte bijl doorgaan"

Meerdere ploegen beginnen economische maatregelen te nemen om tijdens de financiële nadelen die de coronacrisis met zich mee brengt te boven te komen. Ook bij CCC lijken ze er niet aan te ontsnappen. Het bedrijf op zich gaat sowieso bezuinigen en ook de wielerploeg moet dat bijgevolg doen.

CCC kondigt herstructurerings-en besparingsmaatregelen aan wegens een lichte daling van de inkomsten door het coronavirus. Sterke man Dariusz Milek heeft aan Rowery.org bevestigd dat de sportsponsoringen van het bedrijf niet zullen ontsnappen aan de maatregelen.

Naast een wielerploeg sponsort CCC onder andere ook een basketbalteam. In het eerste kwartaal dit jaar kende CCC een omzetdaling van 9% in vergelijking met vorig jaar. Daardoor moet er gesneden worden in de kosten en dat zal niet met kleine beetjes zijn.

We vechten nu voor ons bedrijf

"We zullen er met de botte bijl doorgaan", kondigt Milek aan. Het valt dan nog af te wachten in welke mate dit een impact zal hebben op de wielerformatie waar Greg Van Avermaet ook deel van uitmaakt. "We vechten nu voor ons bedrijf. We zullen in de komende weken details over onze beslissingen verstrekken."