Baptiste Planckaert krijgt dit jaar geen opvolger in Duitse klassieker

In verschillende landen kan er zeker tot begin juni niet gekoerst worden, maar ook daarna lijkt een hervatting van de competitie niet onmiddellijk aan de orde. Op 14 juni stond de Rund um Köln op het programma. Die wedstrijd kan dit jaar echter niet doorgaan.

Rund um Köln is één van de oudste Duitse wielerwedstrijden en is een 1.1-wedstrijd. Met Frank Vandenbroucke, Michael Matthews, Sam Bennett, Tom Boonen en Dylan Groenewegen staan er heel wat grote namen op de erelijst. In 2019 was Baptiste Planckaert de beste in de eendagskoers.

De volgende editie zal niet voor dit jaar zijn. De organisatoren zijn overgegaan tot een vroegtijdige afgelasting die uiteraard alles te maken heeft met de coronapandemie. Aangezien het om een definitieve afgelasting gaat, zal er dus ook niet gezocht worden naar een nieuwe datum later dit seizoen.