Tim Declercq valt in de prijzen na rondvraag bij zijn collega's

Tim Declercq zal niet de man zijn die vele overwinningen bemachtigd, maar er heerst in het peloton wel een enorme appreciatie voor de bergen werk die hij verzet. Dat is nog maar eens gebleken uit een rondvraag van Cyclingnews bij alle renners uit de WorldTour.

Er werd hen gevraagd om de grootste helper in het eigen team aan te duiden en dan ook nog eens iemand te kiezen uit het hele peloton. Die tweede naam moest dus sowieso een renner zijn uit een andere ploeg. Uiteindelijk heeft Tim Declercq de meeste stemmen achter zijn naam gekregen.

TWEESTRIJD MET ROWE

Met een mooie score van 17 procent is Declercq verkozen tot beste knecht in het peloton. In totaal kreeg 'El Tractor' 29 stemmen. Luke Rowe van Ineos kwam met 27 stemmen uit op net geen 16 procent. Het ging tussen hen beiden voor de overwinning.

Michael Mørkøv, opnieuw een renner van Deceuninck-Quick.Step, eindigde derde. Er waren overigens nog een paar Belgen die het ook goed deden. Iljo Keisse werd zevende. Thomas De Gendt eindigde gedeeld achtste, met evenveel punten als Kwiatkowski en Richeze.