CEO van Deceuninck zou graag opnieuw een Tour zien die sport attractiever maakt: "Het zou een harde slag zijn"

Terwijl andere wielerploegen al in de problemen zitten, is er bij Deceuninck-Quick.Step nog geen sprake van dat de hoofdsponsor de sponsoring verlaagt. Voorlopig, want helemaal uit te sluiten valt het niet. Bij Deceuninck hopen ze dat de Tour nog op één of andere manier kan doorgaan.

In de eerste plaats zit François Van Eeckhout, de CEO van Deceuninck, met zijn gedachten bij de economie. "Wij zijn één van de eerste bedrijven die gesloten zijn. Vandaag zijn we opnieuw opgestart, weliswaar met een kleinere equipe. Maar ik wil een oproep houden: we moeten de economie aan de slag houden. Dit betalen kan niemand", waarschuwt hij bij Sporza.

Hij is dus voorstander van zoveel mogelijk te werken. "De mensen die immuun en gezond zijn moeten onmiddellijk aan de slag gaan om het mooie solidariteitsprincipe dat we nu hebben staande en betaalbaar te houden."

RENNERS PROBEREN TE COMPENSEREN

Ondertussen heeft de huidige situatie ook impact op het wielrennen. Er is geen exposure meer. "Het is jammer, maar mensenlevens zijn belangrijker. De renners proberen op sociale media een stukje te compenseren. Gisteren hadden we de Ronde van Vlaanderen met een experimentele versie."

ALTERNATIEVEN

Nu is het nog afwachten of de Tour kan doorgaan. "Het is de ASO en de Franse regering die dit zullen bespreken. De Tour de France is hét wielerevenement van het jaar. Heel de wereld kijkt ernaar." Wat als het toch niet lukt? "Het zou nog eens een harde slag zijn. Ik hoop dat ze alternatieven vinden. Het zou jammer zijn, ook voor de sport."

Het zou uiteraard dan in schril contrast staan met de editie die ze bij Deceuninck vorig jaar mochten beleven. "Vorig jaar hadden we Alaphilippe die de gele trui bewonderenswaardig verdedigde. Het was een open Tour en de sport werd weer attractief gemaakt. Dat is wat we zullen missen als we geen Tour de France hebben."