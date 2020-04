Evenepoel krijgt dit jaar geen kans om te winnen in Italiaanse rittenkoers

Het coronavirus blijft de internationale wielerkalender schade berokkenen. Zeker in Italië is het nogal logisch dat er nog niet meteen gekoerst kan worden. De Adriatica Ionica Race, een rittenkoers die nog maar sinds 2018 bestaat, is afgelast.

Deze vijfdaagse rittenkoers bood vooral klimmers de kans om een gooi te doen naar de eindzege. Ivan Sosa won de eerste editie, vorig jaar was Mark Padun de sterkste. Onder andere nadat hij zich goed wist te plaatsen in een bergrit waarin ook Ben Hermans voor Israel Cycling Academy en James Knox meededen voor de prijzen. Dat was overigens de etappe die gewonnen werd door ene Remco Evenepoel. Een derde editie komt er voorlopig niet. De organisatie heeft aangekondigd dat de koers dit jaar niet doorgaat. De Adriatica Ionica Race stond van 14 tot 18 juni op het programma.