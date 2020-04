Circus-Wanty Gobert houdt virtuele sessies Scheldeprijs: Corné van Kessel en vijf andere renners tekenen present

Na de virtuele Ronde van Vlaanderen via BKool voorziet het platform ook de mogelijkheid om een virtuele Scheldeprijs af te werken. Circus-Wanty Gobert deed niet mee aan 'De Ronde 2020', maar deed wel een eigen virtuele sessie en doet dat nu opnieuw met de Scheldeprijs.

Via BKool is een parcours van 17,3 kilometer te downloaden dat het gevoel moet geven dat men de Scheldeprijs aan het betwisten is. Bij Circus-Wanty Gobert is men van plan aan twee sessies mee te doen. Het zal telkens drie renners opstellen.

Om 10u beginnen Timothy Dupont, Tom Devriendt en Ludwig De Winter eraan. Om 16u gaat ook veldrijder Corné van Kessel er zich eens aan wagen. Hetzelfde geldt voor Pieter Vanspeybrouck en Alfdan De Decker. Alle gebruikers van BKool kunnen de renners van Circus-Wanty Gobert uiteraard vervoegen tijdens deze twee sessies.