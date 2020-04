Gesigneerd shirt van Mathieu van der Poel te winnen bij ondersteuning van Zuid-Afrikaanse liefdadigheidsactie

In deze tijden van coronacrisis kan men overal wel een duwtje in de rug gebruiken. Mountainbikers Frans Claes, Ariane Lüthi en Alice Pirard zetten zich alvast in voor het goede doel. Wie meedoet aan de actie kan een gesigneerd t-shirt van Mathieu van der Poel winnen.

Frans Claes, zijn Zwitserse vriendin Ariane Lüthi en Belgisch kampioene Alice Pirard roepen collega's en fans op om de Zuid-Afrikaanse liefdadigheidsactie Songo.info te ondersteunen. Via een donatie van 20 euro kan men meedoen aan de actie die zij op poten zetten. Bedoeling is om zo Kayamandi, een gemeenschap vlak bij Stellenbosch, zo goed mogelijk door de pandemie te helpen.

Onlangs werd de Cape Epic afgelast. De uitdaging bestaat erin om de totale afstand van die wedstrijd - 647 kilometer - af te leggen in één maand tijd. Dit dient te gebeuren via een actief Strava-account. Na donatie bij givengain.com begint de challenge via de EpicSolidarity Strava-groep op vrijdag 10 april. In de week van 11 mei worden de winnaars uitgeloot.

Iedereen die de volledige afstand aflegt, maakt kans om een zevendaags luxeverblijf in het Radisson Blu hotel in Andermatt, het hart van de Zwitserse Alpen. Alle doneerders komen in aanmerking voor het shirt van Mathieu van der Poel. Dat zal uitgeloot worden en wordt aangeboden door fietsenfabrikant Canyon.