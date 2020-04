Nooit uit onze harten: twee jaar geleden dat Michael Goolaerts ons verliet

Bij het terugblikken op de geschiedenis op 8 april zal één verschrikkelijk feit altijd terugkeren: het overlijden van Michael Goolaerts in 2018. Pas 23 jaar was hij toen, in volle ontwikkeling, als wielrenner en als mens. We blijven hem ook twee jaar na datum in ons hart dragen.

Dat zullen we altijd blijven zijn. Het is vreselijk wat Michael en zijn familie toen overkwam. Maar zolang we zijn leven blijven herdenken, blijft hij in ons midden. Ook zijn strijdlust, de bewonderenswaardige wil om verder te leven, blijft voorgoed in onze gedachten. Tot 22u40 hield hij het in het ziekenhuis in Lille nog vol op die noodlottige dag.

Michael Goolaerts overleed op de dag dat hij zijn eerste Parijs-Roubaix reed. Voor vele wielrenners is het een droom aan het Monument mee te doen en ook Goolie moet er enorm naar uitgekeken hebben. Ter hoogte van de tweede kasseistrook in Briastre kreeg hij een hartaanval en diezelfde avond liet hij het leven.

Met dit artikel willen we ode brengen aan Michael Goolaerts en vooral zijn leven herinneren. Wat ook al was hij slechts veel te korte tijd bij ons, in die periode heeft hij echt wel verwezenlijkingen gerealiseerd en bijdragen geleverd. Daarom sommen we enkele momenten uit het leven van Goolaerts op.

1994: Michael Goolaerts ziet op 24 juli het levenslicht in Lier. Opgroeien zou hij doen in Hallaar, een deelgemeente van Heist-op-den-Berg.

2010: Door zijn liefde voor de fiets zoekt Goolaerts plezier in het wielergebeuren. En hij heeft talent: in mei maakt hij als tweedejaarsnieuweling zijn favorietenrol waar in het Provinciaal Kampioenschap op de weg. Eerder was hij ook al provinciaal kampioen in het tijdrijden geworden.

2011: Een jaar later behaalt hij dezelfde titels, maar zet hij ook de stap naar het nationale niveau. Op 22 mei eindigt hij tweede in het Belgisch Kampioenschap tijdrijden voor junioren achter Jasper De Buyst. Op 28/08 rijdt Michael naar een tiende plek in de Omloop der Vlaamse gewesten en op 20/09 is hij dertiende in het WK tijdrijden voor junioren in Kopenhagen.

2012: Goolaerts draagt op de piste bij tot de triomfen van de teams op het Belgisch Kampioenschap voor junioren in de ploegenachtervolging en de teamsprint. Op de weg eindigt hij op 29 juli achtste in de Ronde van Vlaanderen voor junioren.

2013: Vanaf 1 augustus gaat Goolaerts aan de slag als stagiair bij Verandas Willems.

2014: Op 5 februari haalt hij de top vijf in een rit in de Ster van Bessèges. In de Triptyque des Monts et Châteaux is hij derde in de openingsetappe op 4 april.

2015: Op het BK tijdrijden voor U23 op 1 mei kaapt Goolaerts de zevende plek weg. Exact twee maanden later is hij vierde in Paris-Chauny.

2016: Goolaerts rijdt op dertien april naar de overwinning in de Tour du Loir et Cher E Provost. In een spurt met vier klopt hij onder andere Chris Lawless. Vanaf 1 augustus is hij stagiair bij Lotto-Soudal, dat hem dan al anderhalf jaar opleidde.

2017: Zijn debuut als volwaardig prof komt er bij Vérandas Willems in de Ster van Bessèges.

2018: In januari eindigt Goolaerts vijfde in de slotetappe en het puntenklassement van de Sharjah Tour. Op 8 april komt hij veel te vroeg te overlijden.