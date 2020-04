Bondscoach countert uitspraken van teleurgestelde Gilbert: "Volgens mij is dit al lang geleden uitgepraat"

Philippe Gilbert verklaarde deze week teleurgesteld te zijn in bondscoach Rik Verbrugghe. Die uitspraak ging over een incident op het WK in Yorkshire in september.

Gilbert zag zijn droom van de regenboogtrui toen uit elkaar spatten door een valpartij in de eerste lokale ronde. Wellicht door een fout van een mecanicien. “Diep vanbinnen ben ik nog altijd enorm teleurgesteld in bondscoach Rik Verbrugghe en zijn staf omdat ze me nooit een uitleg of excuses gaven”, vertelde Gilbert daarover (lees HIER) Verbrugghe reageerde verrast op de uitspraken van Gilbert. “Volgens mij is dit incident meteen na het WK al uitgepraat”, vertelde de bondscoach aan Het Nieuwsblad. “Het klopt dat er waarschijnlijk een fout is gemaakt, al kunnen we ook niet uitsluiten dat het om een constructiefout gaat. Dat Gilbert excuses wil? Die heeft hij meteen gekregen van de mecanicien.”