🎥 Evenepoel, Thibau en Sven Nys en tal van andere wielerhelden laten zich gaan in TikTok-video

Nu er nog een tijd lang niet gekoerst kan worden, mag de rem er wel even af en kunnen renners of ex-renners zich eens van een andere kant laten zien. Dat gebeurt ook volop in een TikTok-video van de Nederlandse vlogger Bas Tietema.

Op de TikTok-account Tour de Tietema werd een video geplaatst met mensen uit de wielerwereld die een kort dansje doen op "We Will Rock You" van Queen. Tietema steekt het zelf in gang en vervolgens doen verschillende atleten mee. Onder hen: Remco Evenepoel, Tiesj Benoot, Jasper De Plus, Laurens De Vreese en Thibau Nys.

Ook Sven Nys, de vader van Thibau, is al helemaal mee met de rage en doet gezellig mee. Ze amuseren zich er allemaal blijkbaar kostelijk mee en dat mag ook eens in deze al zwaarmoedige tijden. Het filmpje wordt de eerste Pro Cycling TikTok genoemd.

Ook andere renners als Michael Matthews, Alexey Lutsenko, Fabio Jakobsen en Cees Bol deden er met veel plezier aan mee.