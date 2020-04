Gilbert ziet nog mogelijkheden om te koersen, maar vreest wel voor afhakende sponsors

Deze vreemde periode brengt vanalles met zich mee voor Philippe Gilbert. Trainen op de rollen, tijd doorbrengen met de kinderen, speculeren over de hervatting van het seizoen en... zich zorgen maken over de toekomst van het wielrennen.

Onlangs had zijn oudste zoon Alan het trainingsschema tijdens een sessie op de rollen op een briefje geschreven. "Ik had hem mijn schema doorgestuurd via WhatsApp. En hem gezegd: 'Schrijf dit even over op een blad papier. Dan moet papa straks op de rollen niet te veel nalezen. Gewoon lezen en volgen.' Hij is toen naast me komen zitten. Om mijn wattage te controleren. Echt leuk", doet Gilbert zijn relaas in HLN.

De 9-jarige jongen was dan ook nog best streng. "Op een bepaald moment moest ik 700 watt duwen. Hij vuurde me aan. 'Komaan, papa, je moet er boven blijven!" Dat zijn de leuke dingen. Niet kunnen koersen is een pak minder, maar Gilbert bekijkt het positief. "Ik mag blij zijn dat ik dit seizoen überhaupt al heb kunnen koersen. Veel renners kwamen daar niet eens aan toe."

Hij vreest ook nog niet voor een verloren seizoen. "Misschien is het BK in Anzegem wel mogelijk. Of, naar wat ik hoor, de Tour in augustus. Wat dan weer ruimte biedt voor de andere grote ronden. En de klassieke Monumenten." Dus kan Gilbert in het najaar misschien wel uitpakken. "Probleem is dat de startdatum van het seizoen 2021 niet zal wijzigen. We kunnen dus ook niet blijven koersen tot ergens in september."

Ook is het uitkijken hoe het wielrennen er in de toekomst zal uitzien. "We zijn een kleine sport, zonder macht. Daarom zijn onze sponsors uitermate belangrijk. Ze gaan door zwaar weer, maar we staan pas aan het begin van een heel moeilijke periode. Ik vrees dat veel bedrijven de crisis niet zullen overleven en misschien niet zullen terugkeren in de wielersport."