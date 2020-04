Italië overweegt stilaan definitieve afgelasting van de Giro

Sinds de Giro niet in de oorspronkelijk voorziene periode is kunnen doorgaan, werden er al verschillende nieuwe datums vooropgesteld. Eerd was dat eind mei, dan begin juni, vervolgens werd het een heel stuk opgeschoven. Maar kan de Giro überhaupt wel doorgaan?

Voor het eerst is er nu de suggestie dat de Giro in 2020 misschien niet kan plaatsvinden. Deze komt van Renato di Rocco, voorzitter van de Italiaanse wielerfederatie, in een gesprek met Il Messaggero. "Helaas is dit een mogelijke hypothese", erkent hij.

Vanuit verschillende kampen is al gewezen op de noodzaak van het plaatsvinden van de Tour, op welk moment dan ook. Dan zal er sowieso weinig ruimte zijn om nog eens een grote ronde van drie volledige weken ergens in te halen.

BELANG VAN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Bovendien kan er toch pas gereden worden als het voor iedereen veilig is. "In het belang van het maatschappelijk welzijn, moeten we bereid zijn om wielerwedstrijden te annuleren", besluit Di Rocco.