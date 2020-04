WADA-test doet Belgen lachen: Gilbert heeft het over einde carrière, Naesen vindt het tijdsverspilling

De coronacrisis bemoeilijkt de strijd tegen doping, maar renners kunnen nog altijd volop hun goede wil laten zien. Onder meer door online een test van het WADA in te vullen. Dat moeten alle renners overigens doen voor 30 april. Gilbert en Naesen konden er na afloop wel mee lachen.

Vooraleer ze de test invullen, krijgen ze in een online cursus twee uur lang informatie over antidopingregels en whereabouts. "Na zeventien jaar had dit het einde van mijn professionele carrière kunnen zijn", grapt Gilbert. "Ik moest een video bekijken en vragen beantwoorden. Als je geen 80% haalde, moest je deze twee uur durende test nog eens opnieuw doen".

Gilbert publiceerde op Twitter wel trots zijn certificaat. Hij moest overigens helemaal niet bang te zijn om dat mis te lopen, onderstreept Oliver Naesen. "Gelukkig kunnen we bij een fout antwoord gewoon op 'repeat question' klikken en het juiste antwoord aanklikken", had de renner van AG2R opgemerkt.

Gelukkig kunnen we bij fout antwd gewoon op 'repeat question' klikken en het juiste antwd aanklikken 😂. Wat ne waste of time — Oliver naesen (@OliverNaesen) April 10, 2020

Zo is het natuurlijk wel erg simpel en kan eigenlijk het kleinste kind slagen in de opdracht. Dat is ook het oordeel van Oliver Naesen; "Wat een waste of time",