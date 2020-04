Ook Lotto waagt zich op paaszondag aan Zwift-rit met John Degenkolb én vier Belgen

In tegenstelling tot Ineos gaat het niet om een competitieformat. Lotto kiest voor een rit in groep - ieder vanuit zijn thuisbasis weliswaar - en het is dus ook de bedoeling dat zoveel mogelijk andere Zwift-gebruikers deelnemen aan de sessie.

De rit zou een uur lang moeten duren en gaat van start om 11u15. John Degenkolb is de grootste naam die present zal tekenen. Ook de Belgen Stan Dewulf, Frederik Frison, Brent Van Moer en Jelle Wallays zijn bereid gevonden om deel te nemen.

Happy Easter and celebrate together with @johndegenkolb and his @Paris_Roubaix teammates on... the bike. In three hours we start our @GoZwift ride open for all. Today, 11:15 AM CEST, 60 min ride (2.2-2.8 W/kg). See you there! @tacx https://t.co/SODASYyHcq pic.twitter.com/ciGteNymEi