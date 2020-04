Voorspelling van Monsieur Paris-Roubaix: "Gok dat Van Aert drie keer wint, Van der Poel vier of vijf keer"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn al enkele jaren de vaandeldragers van de cross. Als het wielrennen de huidige crisis overleeft, zullen zij de volgende jaren ook de grote klassieke koersen op de weg veroveren. Daar is Roger De Vlaeminck heilig van overtuigd.

De Vlaeminck is nog altijd mederecordhouder in Parijs-Roubaix. Kan Van der Poel zijn record in de Helleklassieker breken? "Ik zie dat wel zitten: ik vind Mathieu van der Poel een fantastische jongen", onthult Monsieur Paris-Roubaix bij Sporza.

"Wout van Aert zal ook wel Roubaix winnen: dat worden de twee concurrenten voor de komende jaren", denkt De Vlaeminck. "Ik gok dat Van Aert drie keer wint, Van der Poel vier of vijf keer. Maar Van dere Poel kan ook de Ronde van Lombardije winnen, net als Luik-Bastenaken-Luik. Want hij kan alles: hij is kalm, kan goed spreken, traint goed, verzorgt zich goed..."

Met zo'n uitlatingen lijkt er iemand superfan van Van der Poel... "Ik heb alleen wat schrik omdat hij met de mountainbike drie disciplines combineert. Nu rijdt hij 20 crossen waarin hij alles geeft. Oké, de tegenstand is zwak, maar mountainbike is zwaarder en ik denk dat hij gaat moeten kiezen. Ik denk dat hij best slechts 10-15 crossen rijdt."