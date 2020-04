Richie Porte lijkt het geweer van schouder te veranderen: "Zo wil ik nog enkele jaren rijden"

Richie Porte kende geen slecht seizoensbegin. De Australiër won de Tour Down Under en in Parijs-Nice probeerde hij Vincenzo Nibali zo goed mogelijk bij te staan. Een kopman bijstaan lijkt zijn plan te worden voor de komende jaren.

RIchie Porte is jaren zelf een kopman geweest, maar de Australiër is nu 35 jaar oud en hij zou toch nog enkele jaren in het profpeloton willen rijden. Daarom lijkt hij zijn statuut van kopman op te willen geven. "Voor iemand rijden in een grote ronde zoals de Tour lijkt meer mijn doel te worden voor volgend seizoen. Dan kan ik ook voor ritoverwinningen gaan", aldus Richie Porte in een telefooninterview bij CyclingNews.