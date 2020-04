Tom Steels zorgt voor dochter met beperking: "Het minste contact kan haar ziek maken"

Voor heel wat mensen is het een zeer lastige periode door het coronavirus. Het geldt ook voor Tom Steels. De ploegleider van Deceuninck-Quick Step kan zijn dochter met een beperking niet bezoeken in een opvangcentrum en daarom heeft hij besloten om thuis voor haar te zorgen.

Het is geen makkelijke periode voor Tom Steels. Door het coronavirus kunnen mensen hun kinderen met een beperking niet bezoeken in een opvangcentrum. Daarom moeten ze kiezen om ze daar te laten of om thuis voor hun kind te zorgen.

Tom Steels heeft besloten om voor de laatste optie te gaan. Toch blijft het zeer gevaarlijk. "Het minste contact kan haar ziek maken", aldus Steels bij Sporza. Volgens de ploegleider is de immuniteit van zijn dochter zeer laag.