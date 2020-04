Sterke man bij Lotto Soudal ziet wielersport doorstart maken: "Tour zal grootste sportieve evenement van het jaar zijn"

Over de staat van de wielersport, is al heel wat gespeculeerd gedurende deze coronacrisis. Wie weet gaat het in het tweede deel van het jaar weer helemaal de goede kant op. John Lelangue meent alvast dat het grootste sportieve evenement in 2020 van het wielrennen zal komen.

"Ik ben content dat er duidelijkheid is", zegt de CEO van Lotto Soudal aan Belga. "Ik had de voorbije weken al goed begrepen dat er geen koersen zouden zijn tot eind juni. Dat staat het virus nog niet toe." Er is gekozen voor een Tourstart eind augustus. "Het lijkt misschien laat, maar ik vind het de beste optie. Ik ben tevreden met deze kalender."

GEEN CONCURRENTIE

Andere sporten zullen wel een volledig seizoen in het water zien vallen, waar dat voor de wielersport mogelijk niet het geval zal zijn. "Voor het wielrennen is er goed dat er geen concurrentie is van andere grote sportieve evenementen, zoals de Olympische Spelen, het EK voetbal. De Tour zal het grootste sportieve evenement zijn van het jaar."

Lelangue rekent ook op grote interesse van de fans na zo'n lange periode zonder koers. "Gelet op de kijkcijfers van de virtuele Ronde van Vlaanderen, zal er in september een grote belangstelling zijn, eerst voor de Tour en daarna voor de klassiekers. We vertrekken weer vanaf nul. De goesting zal er ook zijn in de Giro en de Vuelta. De honger naar wielrennen zal doorlopen in oktober en november."