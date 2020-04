Wout van Aert is een tevreden man: "De twee doelen waar ik op mik, gaan er alle twee nog bij zijn"

De reacties blijven binnenstromen na het nieuws over de nieuwe wielerkalender, die vorm heeft gekregen. Die van Wout van Aert is er eentje van grote tevredenheid. Als het wat meezit, kan hij toch nog zijn ding doen in de Tour en de klassiekers.

"Ik ben heel tevreden. Het geeft duidelijkheid. Ik denk dat het belangrijk is voor de wielersport dat er nog koersen worden gerreden, zeker de Tour. Het zal een apart verhaal zijn. Tot eind augustus is het nog lang. Het wordt zaak om die periode goed in te vullen", geeft Wout van Aert aan bij Sporza.

Het zou prachtig zijn moest Van Aert net in de unieke periode die eraan komt pakweg de Ronde van Vlaanderen winnen. "Ik heb geen te beste beurt gemaakt in de virtuele Ronde van Vlaanderen. Het is gebleken dat op de rollen rijden toch iets voor specialisten is. Ik kan in de Tour veel betekenen, maar ik ging vooral naar daar om met een supersterke ploeg voor eindwinst te gaan. Het is extra mooi dat de klassiekers ook gereden worden."

NA DE TOUR NAAR DE KLASSIEKERS

In principe moet Van Aert dus geen enkele sportieve doelstelling laten vallen. "De twee doelen waar ik op mik, gaan er alle twee nog bij zijn. Ik hoop dat de klassiekers niet samen met de Tour vallen. Dan wordt het wel een puzzel voor iedereen. Daar wacht ik nog een beetje af, maar anders zal het na de Tour naar de klassiekers zijn en zo door naar het veldrijden."