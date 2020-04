Amerikaanse klimmer wint eRace van Jumbo-Visma, Maarten Wynants beste Belg in top tien

Eerder had Team Ineos het al gedaan en ook bij Jumbo-Visma vonden ze het kennelijk een leuk idee: een eRace doen met de volledige ploeg. Maarten Wynants was de Belg die het best uit de verf kwam, maar de overwinning ging naar de Amerikaan Sepp Kuss.

Waar het op de weg de bedoeling is om zo goed mogelijk samen te werken, moesten de renners van Jumbo-Visma het dus nu tegen mekaar opnemen in deze virtuele koers via Zwift. Tijdens de wedstrijd gaven ook de Eurosport-commentatoren hun kijk op de zaak en werd onder andere de inspanning van Laurens De Plus vanuit zijn huiskamer in Ninove getoond.

Wout van Aert deed na zijn deelname aan de virtuele Ronde van Vlaanderen opnieuw mee, maar viel na een aanvalspoging wat terug. De Plus deed het iets beter, maar de beste Belg was Maarten Wynants. Die reed naar de negende plaats.

Voor de overwinning was het een onderonsje tussen de Amerikaan Sepp Kuss en de Deen Jonas Vingegaard. In de finale zette Kuss Vingegaard nog op twaalf seconden: die versnelling was meteen goed voor de overwinning.