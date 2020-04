Koersdirecteur Amstel Gold Race zeker dat editie in 2020 op kalender komt en heeft ideale maand in gedachten

Het is niet omdat dit weekend de 55ste editie van de Amstel Gold Race niet plaatsvindt dat die er dit jaar niet meer zou komen. Dat heeft koersdirecteur Leo Van Vliet horen blijken. Volgens hem hoort de Gold Race bij de grote koersen die de UCI nog wil laten doorgaan.

Van Vliet heeft het bij de NOS over de nieuwe kalender gehad. "Ik durf te zeggen dat we erbij gaan horen. Er is ook al gesproken over data, ook vroeg op de kalender." Het besef is er wel dat er op dit vlak cruciale weken aankomen. "Als ze een nieuwe kalender maken, gaan ze daarna niet meer schuiven."

Van Vliet heeft ook al een periode voor de Amstel Gold Race in gedachten. "Oktober, dat zou het meest ideale zijn." Dan zou ook de Ronde van Vlaanderen naar verluidt doorgaan en ook de andere Monumenten krijgen wellicht voorrang. "Wij hebben respect voor de Monumenten, maar we doen zeker mee."