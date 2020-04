Froome lacht zich breuk met uitspraak Movistar-baas: "Laat me duidelijk zijn, ik heb het hoogste respect voor Quintana"

Cycling Weekly plaatste een artikel op zijn website na een gesprek met Unzué. '"Chris Froome heeft het nog nooit tegen Quintana moeten opnemen in een één tegen één", zegt Movistar-baas Eusebio Unzué', klonk het. Froome moest er schromelijk mee lachen en liet dat duidelijk blijken op Twitter.

Om misverstanden uit de wereld te helpen, bracht de Brit even later enige nuance aan in een nieuwe tweet. "Laat me duidelijk zijn, ik heb het hoogste respect voor Nairo Quintana. Koersen tegen hem is doorheen de jaren een genot geweest. Die titel van dat artikel deed me enkel wel een beetje lachen."

To be clear I have the utmost respect for @NairoQuinCo and racing against him over the years has been an absolute pleasure. That headline did make me laugh a little though 😊 pic.twitter.com/h501NDl9Xn