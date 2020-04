🎥 Hilariteit bij The Wolfpack: Devenyns trainde wel op erg aparte manier in aanloop naar Digital Swiss 5

Zoals het voor andere koersen belangrijk is om goed getraind aan de start te staan, wilde Devenyns dat ook zijn voor de openingsetappe van de Digital Swiss 5. Het bergachtige profiel van de rit was iets wat Devenyns ook wel moest liggen.

Zijn manier van trainen ter voorbereiding van de virtuele koers was wel heel erg bijzonder: hij plaatste een kinderfietsje op de rollen en ging dan daarop zitten om de pedalen rond te trappen. Het lukte hem nog wonderwel ook.

Dries Devenyns haalde alvast een hele hoge kadans. Tijdens de virtuele wedstrijd was het echt wel afzien, blijkt uit de onderstaande recente tweet van Deceuninck-Quick.Step. Devenyns werd 48ste.

Final kilometers of the #DigitalSwiss5 and @3sdevenyns is pushing really hard. What an effort! pic.twitter.com/aAuumHpS0a