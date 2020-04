🎥 Stap vooruit voor het virtuele wielrennen: koersgevoel veel meer aanwezig in Digital Swiss 5 dan in 'De Ronde2020"

Wat begon met een virtuele Ronde van Vlaanderen, gaat nu verder met de Digital Swiss 5. In een periode zonder wegwedstrijden worden virtuele koersen als alternatief aangeboden. Er is uiteraard nog werk aan, maar het gaat de goede richting uit.

Altijd wanneer er zo'n nieuw concept wordt gelanceerd, gaat dat gepaard met kinderziektes. Dat zorgde er bijvoorbeeld voor dat 'De Ronde2020' wel al eens een afwisseling bood, maar zeker nog niet het ideale en perfect afgewerkte product was.

In de Digital Swiss 5 kunnen we deze week al eens goed vergelijken op welke manier er al progressie is gemaakt. De beelden die uitgezonden worden van bij de thuisbasis van de renners tijdens hun inspanning, met ook hun gelaatsuitdrukking, zijn zeker en vast cruciaal om het fysieke aspect goed weer te geven. Maar even belangrijk zijn ook de beelden van het online platform die hun posities tijdens de koers weergeven.

Zeker op dat vlak was er nog heel wat verbetering merkbaar. Tijdens 'De Ronde2020' werd bijvoorbeeld wel al de moeilijkheidsgraad van de hellingen ingewerkt voor de renners, maar het landschap viel nog niet helemaal thuis te brengen. Greg Van Avermaet gaf bijvoorbeeld aan dat hij tijdens de virtuele Paterberg helemaal niet het gevoel had op de echte Paterberg te zitten.

Het ontlokte bij José De Cauwer en Michel Wuyts ook uitspraken als: "Er staan hier vreemde bomen". Palmbomen en de Ronde van Vlaanderen, dat matcht niet echt. Tijdens de Digital Swiss 5 is dat al stukken beter. De beelden die de kijkers te zien krijgen, geven ook echt de indruk dat het zich allemaal in Zwitserland afspeelt. Het koersgevoel is dus veel meer aanwezig, bij de kijkers, maar waarschijnlijk ook bij de renners.

Het is ook een ander online platform. Tijdens de virtuele Ronde werd BKool gebruikt, in de Digital Swiss 5 rijden ze via Rouvy. Of het hieraan ligt, zal in volgende evenementen nog meer duidelijk worden. Maar deze virtuele koers lijkt het qua graphics alvast beter te doen. Uitkijken ook hoe dat zit de volgende dagen. Hieronder kan u alvast nog eens kijken naar de eerste etappe.

The #DigitalSwiss5 is live! Watch the world’s best riders go head to head and give it their all… https://t.co/7PtnPjFIUc — Velon CC (@VelonCC) April 22, 2020