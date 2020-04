Alles om de koers te redden: ploeg van Peter Sagan bereid het seizoen te verlengen tot... Kerstmis

Ieder heeft zo wel zijn eigen idee over de invulling van het wielerseizoen wanneer de koers hervat kan worden. Bij Bora-Hansgrohe, de ploeg van Peter Sagan, zijn ze erg bezorgd over de staat van de wielersport. In het bijzonder teammanager Ralph Denk.

Bij Bora vinden ze dat alles gedaan moet worden om de wielersport er opnieuw bovenop te helpen. Zelfs als dat betekent om lang, zéér lang, door te gaan met het wielerseizoen 2020. Zelfs tot Kerstmis. "Als je op die manier de drie grote rondes en vijf Monumenten kan organiseren, is onze wielersport gered", zegt Ralph Denk aan Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dat is volgens hem wel noodzakelijk om de toekomst van de koers te garanderen. Zoals zovelen is Denk van mening dat vooral het doorgaan van de Tour cruciaal is. "Dat zijn zeventig procent van onze jaarlijkse reclame-inkomsten."