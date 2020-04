Na protest van Marianne Vos & co schiet UCI toch in actie

Een pak werk op de plank bij de UCI door alle gevolgen van de coronacrisis. Het vulde onlangs al de eerste gaten van een alternatieve wielerkalender voor de mannelijke profs. Die hebben zo weer een perspectief, maar de vrouwen bleven wel nog op hun honger zitten.

The Cyclists' Alliance, zeg maar de vakbond van het vrouwenpeloton, klaagde in een open brief aan dat er voor het vrouwenwielrennen minder werd gedaan en vroeg betrokkenheid in de plannen over de impact van het coronavirus in de koers. Om zo te garanderen dat het belang van de rensters bij elke beslissing voorop staat.

Onder meer Marianne Vos zette haar naam onder de brief. De boodschap is niet in dovemansoren gevallen. De vrouwelijke tak van rennersvakbond CPA laat weten dat de UCI nu volop bezig is om de grote vrouwenkoersen opnieuw in te plannen. Zo zou er een Giro Rosa komen van 4 tot en met 13 september.