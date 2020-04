Niet enkel problemen rond BK: nationale titelstrijd komt ook in Nederland op de helling te staan

In de straten van Emmen zouden de Nederlandse renners dit jaar moeten strijden voor de nationale titel. Het is alleen de vraag wanneer dat dan zou moeten gebeuren. Een datum vinden voor het NK dreigt een moeilijke zaak te worden.

Nadat de UCI aankondigde het weekend van 22 en 28 augustus te willen vrijmaken voor de nationale kampioenschappen, zaten ze al snel met de handen in het haar in Anzegem, dat het BK op de weg zou organiseren. Dat is daar in die periode niet simpel en bovendien is er een verbod op massabijeenkomsten doorheen de zomer.

WEINIG PLAATS OP KALENDER

Een gelijkaardige maatregel is getroffen in Nederland. Alle evenementen met een vergunningsplicht zijn tot 1 september verboden. Juni, de maand die oorspronkelijk voorbehouden was voor het NK, zou sowieso niet gaan. Ook augustus komt in principe te vroeg. En de maanden nadien zal de kalender sowieso al overvol zitten.

Bij de KNWU valt te horen dat het inderdaad moeilijk zal worden om het Nederlands Kampioenschap nog te organiseren, maar wil men geen overhaaste beslissingen nemen.