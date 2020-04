Quintana leeft mee met renners die einde contract zijn: "Zou catastrofe zijn mocht blijken dat seizoen al ten einde is"

Nairo Quintana was bij Arkéa-Samsic enorm sterk aan het seizoen begonnen. Zeker voor hem is het dus ook jammer dat er momenteel niet gekoerst kan worden. Quintana heeft wel het geluk niet zolang geleden nog een nieuw contract bij een nieuwe ploeg getekend te hebben.

Quintana ligt bij Arkéa-Samsic nog onder contract tot eind 2022. Een aantal van zijn collega's zitten in een veel minder comfortuinlijke situatie. De ronderenner is dan ook met zijn gedachten bij hen, blijkt uit een gesprek met de Colombiaanse federatie.

ONZEKERE TOEKOMST

"Veel renners hebben een aflopend contract. Hun toekomst is onzeker." Wie zijn overeenkomst niet kan verlengen, staat er niet goed voor. "Ze krijgen wellicht niet meer de kans om zich nog te tonen. Dan is het moeilijk om nog ergens een plekje te vinden."

Ook Quintana is van mening dat er zeker nog gekoerst moet worden in 2020 om het wielrennen overeind te houden. "Als de Tour niet doorgaat, betekent dat een risico voor het wielrennen. De kans bestaat dat er dan sponsors zullen afhaken. Het zou een catastrofe zijn mocht blijken dat het wielerseizoen al ten einde is."