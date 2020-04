Remco Evenepoel kijkt uit naar de eerste rit van virtuele wedstrijd: "Het is ook geweldig voor de fans"

Tot en met het einde van deze week kunt u de virtuele Ronde van Zwitserland volgen, de Digital Swiss 5. Een algemeen klassement zal echter niet worden opgemaakt. Alles staat dus in het teken van de ritzeges.

Remco Evenepoel gaat van start in de eerste rit. Het is een etappe van bijna 27 kilometer en hij zal samen met Dries Devenyns en Pieter Serry aan de start verschijnen vanuit zijn huis. Hij kijkt er enorm naar uit.

"Het wordt enorm leuk. We weten niet wat we moeten verwachten, maar we kijken er wel naar uit. Het belooft een spannende virtuele wedstrijd te worden. Het is meer dan welkom in deze moeilijke tijden. Het is goed voor ons en ook voor onze fans."