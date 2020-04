Tour niet per se heilig voor Brailsford: Ineos-baas pleit voor minder afhankelijkheid en betere structuur

Als er één ploeg elk jaar toewerkt naar de Ronde van Frankrijk, is het wel de ploeg van Dave Brailsford. Het sportieve belang van de Tour is één zaak, het economische is nog een andere. Wat dat betreft zou het volgens de Brit beter zijn als er wat meer evenwicht komt.

"Als er dit jaar één event zou kunnen doorgaan, zouden we allemaal voor de Tour kiezen", zegt Brailsford aan BBC Radio 4. Nu de economische toestand van alle ploegen zo op de proef wordt gesteld, is pas duidelijk hoe belangrijk de Tour is. PLANNEN OP LANGERE TERMIJN Redelijk wat teams hangen af van die ene grote wedstrijd. Dat zou toch niet mogen, meent Brailsford. "Iedereen zou voordeel hebben bij een meer robuuste structuur. Het zou mensen toestaan op de middellange en lange termijn. In plaats van te plannen op de korte termijn of in sommige gevallen om gewoon te kunnen overleven." Als dat veranderd zou kunnen worden, zou dat al voor een pak meer zekerheid in de wielersport zorgen. "Dat zou een grote gamechanger zijn. Het businessmodel moderniseren zou voor iedereen wijs zijn."