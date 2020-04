Tweede uit Parijs-Roubaix 2018 zweet als de beesten tijdens Digital Swiss 5: grappig gebaar blijft onbeantwoord

Toen Dillier tijdens de livestream van Velon in beeld kwam terwijl hij in zijn woonkamer op de rollen aan het rijden was, bleek hoe erg de inspanning hem aan het zweten bracht. De zweetdruppels liepen één na één van zijn gezicht.

Dillier deed dan maar een teken naar de camera, zoals tennisspelers dat vaak doen na afloop van een punt in hun wedstrijd wanneer ze een handdoek vragen. Er was gelach te horen op de achtergrond, maar de handdoek waar Dillier om vroeg kwam maar niet...

Er zat weinig anders op voor de Zwitser om zijn inspanning gewoon door te trekken tot het einde. Dat deed de AG2R-renner ook: hij eindigde als 25ste in de daguitslag. Hieronder kan u nog eens kijken naar de volledige wedstrijd.

The #DigitalSwiss5 live! Watch the world’s best riders go head to head and give it their all… https://t.co/eZZXqmGzVm