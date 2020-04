Onverwachte ommekeer in virtueel wielerland: Roche grijpt volop zijn kans nadat leider plots gediskwalificeerd werd

De meest spectaculaire wending die we al mochten aanschouwen in de virtuele koersen deed zich voor in de derde rit van de Digital Swiss 5. Het spookte in het virtuele Zwitserland: Latour lag ruim op kop, maar was plots verdwenen. Nadien reed Roche naar de overwinning.

Geen Romain Bardet aan de start, zoals dat nochtans wel voorzien was. De Fransman had technische of netwerkproblemen. Zijn landgenoot en ploegmaat Pierre Latour was de eerste die een versnelling kon plaatsen. Een ontketende Latour trok meteen fors door en reed een voorsprong van een minuut bijeen. LATOUR VERMIST Zijn eerste achtervolger was Nicolas Roche, die eerder al liet zien dat de virtuele wedstrijden wel iets voor hem zijn. De Ier lag op zijn beurt ruim voor op een groepje met Warbasse, Zakarin en Kwiatkowski. De beklimming moest dan nog wel beginnen en ineens was Latour... verdwenen! Er was van hem geen spoor meer op het virtuele platform Rouvy. Wegens technische problemen op zijn hometrainer werd Latour gediskwalificeerd door de organisatie. Plots reed Roche dus aan de leiding. Er kwamen nog wel enkele zeer steile stroken aan. Zakarin vond stilaan zijn kllimmersbenen en nestelde zich op een tweede plaats. ROCHE HOUDT STAND BERGOP De renner van CCC naderde nog wel ietsje op de koploper, maar Roche hield zijn overwinning vast. Het werd dus een tweede plek voor Zakarin en de Amerikaan Warbasse maakte het virtuele podium compleet.