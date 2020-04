🎥 Teuns denkt niet noodzakelijk extra terug aan Planche des Belles Filles: "Wel fijn om retrokoersen te zien"

Nu er even geen nieuwe koersen op het programma staan, is het de uitgelezen gelegenheid om eens filmpjes of tv-beelden van memorabele wedstrijden uit het verleden te bekijken. Alleszins voor wie daar geïnteresseerd in is. Hoe zit dat eigenlijk bij de renners zelf?

Wielerkrant vroeg Dylan Teuns hoe dat bij hem zit. Tenslotte heeft hij een niet zover verleden een overwinning behaald waar menig wielrenner alleen maar van kan dromen. Teuns won in de Tour van 2019 solo boven op La Planche des Belles Filles. Andere namen uit de top tien: Thomas, Pinot, Alaphilippe, Quintana, Fugslang, Landa... Dat kan tellen, maar Teuns was die dag de enige winnaar. Denkt hij daar dan nu nog eens aan of staat hij daar niet zo bij stil? "Het is niet omdat de koers anders niet stilligt, dat ik daar niet al eens aan terugdenk", zegt Teuns. "Wat ik wel fijn vind om nu naar te kijken, zijn die retrokoersen." De renner van Bahrein-McLaren vindt bepaalde uitzendingen wel bijzonder leuk. "Zeker als het gaat om koersen die al lang geleden plaatsvonden. Dat is altijd wel plezant. Daar kruip ik wel eens voor het televisiescherm voor."