Demi Vollering wordt stevig het hof gemaakt: "Zou een droom zijn"

Demi Vollering lijkt stevig op weg naar de uitweg bij SD Worx-Protime. De Nederlandse kampioene lijkt op weg naar het Franse FDJ-SUEZ.

Tijdens Dwars door Vlaanderen maakte SD Worx-Protime plots bekend dat Demi Vollering eind dit seizoen vertrekt bij de ploeg. De Nederlandse zou niet zijn ingegaan op een nieuw contractvoorstel en vertrekt.

De voorbije weken werd dan ook al stevig gespeculeerd over haar nieuwe ploeg. Het lijkt er steeds meer op dat het FDJ-SUEZ zal worden, al wil en mag de Franse ploeg dat zelf nog niet bevestigen.

FDJ-SUEZ droomt van tandem Vollering-Muzic

"Het enige dat ik kan zeggen is dat ik nooit had gedacht dat journalisten al zo zeker zijn van een transfer voor Demi", klinkt het bij GCN. Maar bij de Franse ploeg houden ze zich ook niet in om Vollering het hof te maken.

“Het zou een droom zijn voor elke manager om met zulke twee rensters (Vollering en Muzic, nvdr.) samen te kunnen werken." Muzic klopte Vollering in de Vuelta nog in de zesde rit en werd tweede in de slotrit.

"Ze ontwikkelt zich nog op alle aspecten. Mentaal, fysiek, op en naast de fiets. We kunnen nog veel van haar verwachten. Ook in de Tour kan ze voor een ritzege en zelfs voor het algemeen klassement gaan."