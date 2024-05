🎥 Biniam Girmay laat voor het eerst van zich horen na dubbele valpartij en opgave in Giro

Biniam Girmay moest dinsdag opgeven in de Giro na een dubbele valpartij. Het gaat ondertussen wel weer beter met de Eritreeër van Intermarché-Wanty.

Maandag werd Biniam Girmay nog knap derde achter Tim Merlier en Jonathan Milan. De kopman van Intermarché-Wanty mocht dus hopen op nog enkele kansen op ritwinst in de Giro, zoals hij dat in 2022 al deed.

Een dag later ging de Eritreeër echter twee keer tegen de grond in een natte afdaling. Na die tweede werd beslist om Girmay uit de koers te nemen, opnieuw een tegenslag nadat hij al moest opgeven in Dwars door Vlaanderen na een zware val.

Girmay stelt het goed na opgave

"Hallo iedereen, het is Bini. Ik voel me al beter dan twee dagen geleden. Ik wil iedereen bedanken voor de berichten. Ik heb geen al te grote verwondingen, enkel wat kleine blessures. Ik zal snel weer koersen. Nogmaals dank en ik zie jullie snel."

Girmay zal zich nu weer richten op trainen, om eind juni aan de start te staan van de Tour in Firenze. Vorig jaar kon Girmay zich ook niet tonen in de Giro, zijn beste resultaat was een derde plaats achter Philipsen en Cavendish in de zevende rit.

Voor Girmay was 2024 ook nog niet het beste jaar. Hij zette enkele ereplaatsen neer in de Tour Down Under en won de Surf Coast Classic. In Gent-Wevelgem sprintte hij naar de zevende plaats.