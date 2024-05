Europees kampioen favoriet in graveletappe? Jasper Stuyven onthult zijn ambities

In de Giro staan de renners voor etappe met enkele stroken over gravel. Bij de Belgen wordt dan vooral gekeken naar Europees kampioen Jasper Stuyven.

Op 1 oktober pakte Jasper Stuyven in Oud-Heverlee de Belgische en Europese titel in het gravel. Hij reed op zo'n 20 kilometer weg en kwam solo aan. En dus wordt er ook naar Stuyven gekeken voor de graveletappe in de Giro.

In de zesde etappe moeten de renners in de laatste 50 kilometer zo'n 12 kilometer over gravel rijden. En dus wordt er gekeken naar Jasper Stuyven. Zelf houdt hij echter de boot af voor een rol als favoriet voor de dagzege.

Stuyven ziet zich niet als favoriet

"Voor mij is deze rit te zwaar, zeker met mijn huidige conditie en korte voorbereiding. Ik denk vooral aan de mannen uit de Ardennenklassiekers, die ook nog over een goed eindschot beschikken", zegt hij bij HLN.

"In onze ploeg hebben we zo iemand met Andrea Bagioli", zegt Stuyven. Maar de Europese kampioen gravel houdt ook rekening met roze trui Tadej Pogacar, die dit jaar de Strade Bianche won na een solo van 80 kilometer.

"Met Pogacar, weet je nooit, maar ik denk dat vluchters een kans maken omdat de gravelstroken pas beginnen na 130 kilometer", stelt Stuyven. Het belooft alweer een boeiende rit te worden in de Giro.