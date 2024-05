Een monstersolo in mini-Strade Bianche? Tadej Pogacar onthult zijn plannen

Op dag zes van de Giro staan een paar gravelstroken op het programma. En dan wordt er natuurlijk gekeken naar roze trui Tadej Pogacar.

In totaal staan zo'n 11 kilometer gravel op het programma in de zesde etappe van de Giro. Niets in vergelijking met de Strade Bianche, waar er meer dan 40 kilometer over gravel moet worden gereden.

In de Strade Bianche schudde Tadej Pogacar een solo van meer dan 80 kilometer uit zijn benen. Slaat hij de concurrentie helemaal knock-out of spaart hij zijn krachten voor vrijdag? Dan staat er een tijdrit van 40 kilometer op het programma.

Pogacar op zijn hoede voor gravelstroken

"Je denkt vooraf ‘gravel, gravel, gravel’, maar je kan ook in de aanloop naar de gravelstrook al over slechte wegen rijden", zei Pogacar. De Sloveense roze trui is dan ook op zijn hoede voor het gevaar.

"Een valpartij kan altijd gebeuren, zoals met Christophe Laporte woensdag. Dan kan je al op de grond liggen nog voor je op het gravel komt. Daarvoor moeten we heel goed opletten", zei hij.

Aan zijn fiets gaat Pogacar niets aanpassen. "In Strade Bianche rijden we ook alleen maar met iets bredere banden en iets minder bandendruk, maar in Strade zijn er veel meer gravelkilometers. Voor deze rit ga ik niet heel veel veranderen aan mijn fiets."