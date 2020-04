Cameron Vandenbroucke genoot van heruitzending befaamde zege van vader Frank in '99: "No words needed"

Cameron Vandenbroucke zat deze namiddag naar tv te kijken en daar had ze een goede reden voor. Sporza zond immers Luik-Bastenaken-Luik van 1999 nog eens uit. De wedstrijd waar Frank Vandenbroucke destijds zijn grote klasse demonstreerde.

Cameron Vandenbroucke postte op sociale media een filmpje waaruit bleek dat ze naar de retrokoers aan het kijken was. Op het moment in de uitzending dat haar vader Frank demarreerde op La Redoute, plaatste Cameron bovenaan het tv-scherm 'No words needed.' Geen woorden voor nodig.

Dan was er natuurlijk nog het moment waarop Frank als winnaar over de meet kwam. Cameron zette erbij: Luik-Bastenaken-Luik '99, gevolgd door een hartje. Het heeft haar zeker deugd gedaan om nog eens te kijken naar die geweldige overwinning van haar vader.