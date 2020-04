'De Gentsche Wielerterroristen' organiseren onofficiële koers: Lampaert en Campenaerts gaan vlammen tegen de klok

Voor alle wielrenners is het momenteel snakken naar een stukje competitiviteit. Daarom zetten 'De Gentsche Wielerterroristen', een trainingsgroepje van jonge renners uit Gent, de GWT TT/Grote 1 mei-prijs, op poten. Afspraak dus op deze feestdag.

Initiatiefnemer Jules Hesters legt in HLN uit hoe ze vermijden dat ze de coronamaatregelen schenen. "Het volstaat om vrijdag, tijdens je geplande fietstocht, om zelf een aangekozen tijdstip even te passeren langs de aangegeven punten, op dat traject het beste van jezelf te geven en je rit op Strava te plaatsen. Wij gieten de tijden 's avonds in een klassement."

Puur voor de eer dus. Er werd een tijdritparcours van 17 kilometer uitgetekend langs het Schipdonkkanaal en de Vaart met start in Deinze en aankomst aan de Speybrug in Gent. Publieksopkomst wordt niet verwacht. "Je moet al veel zin hebben om een hele dag op een stoeltje aan het Schipdonkkanaal te gaan zitten, niet wetend of je al dan niet een glimp zal opvangen van je favoriete renner."

Het is immers niet bekend wie om welk uur zal doorkomen. Wel dat er een paar grote namen gaan meedoen. Een tijdrit, dat trekt tijdrijders aan. Dus doen Lampaert en Campenaerts alvast mee. Ook Benoot en Theuns tekenen present. Naast de profs mogen ook fervente wielertoeristen deelnemen.