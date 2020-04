Evenepoel ruim de betere van topzwemmer en gaat als eerste aan de leiding in 'De Container Cup'

Als er een uitdaging op het menu staat, is Remco Evenepoel nooit ver te zoeken. Meerdere figuren uit de wielerwereld zullen de komende weken overigens opduiken in het Vier-programma 'De Container Cup', waarbij een zevenkamp moet afgelegd worden in een container.

Evenepoel kwam in de eerste aflevering al aan de beurt en was uiteraard in het voordeel tijdens het fietsonderdeel, of beter gezegd tijdens de spinning. Op het eind liet hij wattages van meer dan 400 watt optekenen. Ook bij het lopen maakte de renner van Deceuninck-Quick.Step een goede beurt. Op de loopband haalde Evenepoel vlotjes een snelheid van 19 kilometer per uur. Bij het roeien en de bench press liet hij dan wel weer wat liggen. Hoe dan ook bracht Evenepoel het er beter vanaf dan de topzwemmer Pieter Timmers. Evenepoel klokte af op 11 minuten, 8 seconden en 4 honderdsten en gaat als eerste aan de leiding in 'De Container Cup'. KOMT AERTS IN DE BUURT VAN EVENEPOEL? Evenepoel zette Timmers zo op 1 minuut en 26 seconden. Het is aan hockeyspeler Thomas Briels en veldrijder Toon Aerts om de tijd van Evenepoel te proberen te verbeteren in aflevering twee.